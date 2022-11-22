Киевские каратели обстреляли Яковлевку в ДНР

Донецк, , 15:26 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Яковлевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 22 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:45 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Яковлевка: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при обстреле вооружёнными формированиями киевского террористического режима Кировского района Донецка пострадал один мирный житель.

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