Донецк, 22 ноября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными формированиями преступного режима Киева Верхнекальмиусского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР) порядка 24 тыс. человек остались без водыоснабжения. Об этом 22 ноября сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

«В результате обстрела [со стороны киевских боевиков] без водоснабжения остались почти 24 000 бытовых абонентов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле вооружёнными формированиями киевского террористического режима Кировского района Донецка пострадал один мирный житель.