Москва, , 15:22 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о производстве лекарств аптеками и ветклиниками, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закон был доработан ко второму чтению. Так, предлагается исключить индивидуальных предпринимателей (ИП), имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, из числа лиц, которые осуществляют изготовление лекарственных препаратов по рецептам на лекарственные препараты, по требованиям медицинских организаций, ветеринарных организаций в соответствии с правилами изготовления и отпуска лекарственных препаратов, утвержденными, соответственно, Минздравом России и Минсельхозом России.

Устанавливается, что при изготовлении лекарственных препаратов аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, используются лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, включенные соответственно в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения, государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения, единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза в установленном порядке.

Закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента, отметил депутат Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия»).

«И это не только, лосьоны, кремы и эмульсии. Это, в том числе, лекарства офф-лейбл, то есть с минимальной дозировкой, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела», — отметил парламентарий.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

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