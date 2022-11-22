Глава Подмосковья Андрей Воробьев: детсад на 330 мест откроют в Кубинке
Кубинка, Московская область, 22 ноября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Сразу после новогодних праздников сможет принять воспитанников новый детский сад в подмосковном городе Кубинке. Четыре группы из 17 будут ясельными, и каждую оснастят собственной кухней. Благодаря появлению нового детсада в Кубинке будет ликвидирована очередь для детей в возрасте от двух до семи лет. В городе очень много молодых семей с детьми-дошкольниками.
В марте текущего года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встречался с офицерскими женами. Они подчеркнули, что детский сад просто необходим. Учреждение дошкольного образования удалось построить в сжатые сроки: его готовность на сегодня достигает 99%. Воробьев лично ознакомился с ходом финального этапа работ, а также побеседовал с воспитателями и родителями. Губернатор Подмосковья назвал Кубинку одной большой семьей, поскольку в городе все друг друга знают, понимают и всегда оказывают поддержку.
Для детей уже подготовили спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, процедурный и медицинский кабинеты, пищеблок, а также комнаты для занятий творчеством и хореографией. В детсаду установлен современный лифт.
Во дворе построены спортивные и игровые площадки, установлены теневые навесы, проведено озеленение. Кроме того, создали парковку, рассчитанную на 16 автомобилей. В перспективе на территории учреждения появятся цветочные клумбы, мини-огород и теплица. Малыши смогут не только наблюдать за ростом фруктов и овощей, но и выращивать их самостоятельно.
По словам методиста Ирины Несмашной, весной по периметру детсада будут высажены деревья и развешены кормушки. Возле огорода планируют посадить кусты черной смородины и малины. Кроме того, в планах значится создание экологической лаборатории. Детям предложат проводить эксперименты: они будут проращивать семена, а затем выращивать из рассады лук, огурцы и помидоры в теплице. Повара будут использовать зелень для салатов и первых блюд.
В пресс-службе губернатора Московской области уточнили, что новый детский сад станет дошкольным отделением школы № 2, в которой учатся около 1000 детей. Каждый пятый из них — первоклассник. В Кубинке работают сегодня семь детсадов: четыре — при Акуловской СОШ и СОШ № 2 имени В. П. Безбородова, а еще три – при СОШ № 1 имени Героя России И. В. Ткаченко. Суммарно эти учреждения дошкольного образования посещают свыше полутора тысяч воспитанников.
Следует отметить, что с начала текущего года в Московской области открыли 26 новых детских садов. На предыдущей неделе детей начал принимать сад с бассейном, построенный на территории микрорайона Южный в Домодедове. Ожидается, что до конца 2022 года в эксплуатацию введут еще пять дошкольных учреждений, которые строят за счет региональных средств. Причем два из них будут сданы в строй раньше сроков — в Реутове на 250 мест и в Одинцове на 330. Еще два детсада откроют в Ленинском округе — под населенным пунктом Лопатино учреждение примет 200 малышей, а в Битце – 325. Почти готов также детсад, построенный недалеко от деревни Глухово на территории городского округа Красногорск. Учреждение примет 320 детей.
До Нового года в регионе откроют еще четыре сада, возведенных за внебюджетные средства: по одному — в Ленинском и Красногорске, два — в Мытищах.