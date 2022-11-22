Кубинка, Московская область, 22 ноября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Сразу после новогодних праздников сможет принять воспитанников новый детский сад в подмосковном городе Кубинке. Четыре группы из 17 будут ясельными, и каждую оснастят собственной кухней. Благодаря появлению нового детсада в Кубинке будет ликвидирована очередь для детей в возрасте от двух до семи лет. В городе очень много молодых семей с детьми-дошкольниками.

Пресс-служба правительства Московской области

В марте текущего года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встречался с офицерскими женами. Они подчеркнули, что детский сад просто необходим. Учреждение дошкольного образования удалось построить в сжатые сроки: его готовность на сегодня достигает 99%. Воробьев лично ознакомился с ходом финального этапа работ, а также побеседовал с воспитателями и родителями. Губернатор Подмосковья назвал Кубинку одной большой семьей, поскольку в городе все друг друга знают, понимают и всегда оказывают поддержку.

«Мы давно обещали построить детский сад, и строители не подвели — возвели его меньше чем за год. Все необходимое оборудование закуплено, идет его сборка и установка, — сообщил Воробьев. — На это понадобится немного времени, поэтому дети пойдут в группы в январе следующего года. В Подмосковье большая программа по строительству и садов, и школ — количество детей постоянно прибавляется. В том числе и в Кубинке – легендарном поселке».

Для детей уже подготовили спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, процедурный и медицинский кабинеты, пищеблок, а также комнаты для занятий творчеством и хореографией. В детсаду установлен современный лифт.

Пресс-служба правительства Московской области

Во дворе построены спортивные и игровые площадки, установлены теневые навесы, проведено озеленение. Кроме того, создали парковку, рассчитанную на 16 автомобилей. В перспективе на территории учреждения появятся цветочные клумбы, мини-огород и теплица. Малыши смогут не только наблюдать за ростом фруктов и овощей, но и выращивать их самостоятельно.

По словам методиста Ирины Несмашной, весной по периметру детсада будут высажены деревья и развешены кормушки. Возле огорода планируют посадить кусты черной смородины и малины. Кроме того, в планах значится создание экологической лаборатории. Детям предложат проводить эксперименты: они будут проращивать семена, а затем выращивать из рассады лук, огурцы и помидоры в теплице. Повара будут использовать зелень для салатов и первых блюд.

В пресс-службе губернатора Московской области уточнили, что новый детский сад станет дошкольным отделением школы № 2, в которой учатся около 1000 детей. Каждый пятый из них — первоклассник. В Кубинке работают сегодня семь детсадов: четыре — при Акуловской СОШ и СОШ № 2 имени В. П. Безбородова, а еще три – при СОШ № 1 имени Героя России И. В. Ткаченко. Суммарно эти учреждения дошкольного образования посещают свыше полутора тысяч воспитанников.

«Мы живем здесь с 2016 года. Очень ждем открытия нового детского сада, потому что старый находится уже в плохом состоянии, требует ремонта. Мне, как маме, очень нравится новый садик. Здесь все красиво, комфортно, ярко, и детям все нравится, что немаловажно, — отметила Анна Голосова. — Губернатор приезжал к нам 29 марта и сказал, что до конца года детский сад построят. То, что садик возвели за столь короткий срок, который обозначил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, — это что-то невероятное! Огромное спасибо».

Следует отметить, что с начала текущего года в Московской области открыли 26 новых детских садов. На предыдущей неделе детей начал принимать сад с бассейном, построенный на территории микрорайона Южный в Домодедове. Ожидается, что до конца 2022 года в эксплуатацию введут еще пять дошкольных учреждений, которые строят за счет региональных средств. Причем два из них будут сданы в строй раньше сроков — в Реутове на 250 мест и в Одинцове на 330. Еще два детсада откроют в Ленинском округе — под населенным пунктом Лопатино учреждение примет 200 малышей, а в Битце – 325. Почти готов также детсад, построенный недалеко от деревни Глухово на территории городского округа Красногорск. Учреждение примет 320 детей.

До Нового года в регионе откроют еще четыре сада, возведенных за внебюджетные средства: по одному — в Ленинском и Красногорске, два — в Мытищах.