Доцент Тимофеев назвал несколько тонких моментов в контракте Катара и Китая по поставкам СПГ

Москва, , 15:20 — REGNUM Соглашение Катара и Китая на поставку СПГ стоимостью 60 млрд долларов на 27 лет на сегодняшний день это самый долгосрочный контракт в истории газовой отрасли Катара, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Хранилище со сжиженным газом Bitjungle

« В 2021 году QatarEnergy и Sinopec подписали десятилетний контракт на поставку 2 млн тонн в год СПГ в Китай на 10 лет. Этот долгосрочный контракт на поставку 4 млн тонн ежегодно. В итоге Китай на две пятилетки вперёд обеспечил себя ежегодными поставками 6 млн тонн СПГ.

Совокупно из Катара в 2021 году Китай импортировал почти 9 млн тонн СПГ это 11% всего импорта СПГ. В новых объёмах данного контракта есть несколько моментов.

Во-первых, цена. Заключение такого долгого контракта свидетельствует о долгосрочных планах и о том, что при наличии <нефтяной> привязки Катар все же ожидает долгосрочного падения цен на газ.

Во-вторых, удобство и необходимость. СПГ поставляется в основном в прибрежные провинции. Российский трубопроводный газ поставляется на материковый Китай и ниже по стоимости СПГ, что позволяет сэкономить.

В-третьих, сам Китай способен заработать на перепродаже СПГ, тем более что такой опыт у страны уже был: избыточные поставки американского СПГ были перепроданы в Европу, за первые 8 месяцев объём продаж такого СПГ в Европу увеличился с 7,3 млн долларов до 449 млн долларов.

В-четвёртых, наращивание объёма катарского СПГ происходит за счёт Австралии. Ещё в 2020 году власти Китая начали торговую войну с Австралией и обвинили ее в демпинге, ввели повышенные пошлины, запретили импорт угля», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy заключила контракт с китайской Sinopec о долгосрочных поставках сжиженного газа (СПГ).

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