Ярославский губернатор произвёл серию назначений в областном правительстве

Ярославль, , 15:44 — REGNUM Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провёл первую после своего избрания на этот пост масштабную серию назначений на руководящие посты в правительстве региона. Команду пополнили шесть человек, половина из них — местные кадры, а половина — специалисты из других регионов.

Правительство Ярославской области REGNUM

На работу в правительство перейдёт глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. Он возглавит департамент общественных связей. Выпускник ЯрГУ им. Демидова, Юнусов проработал в Тутаевском муниципальном районе 16 лет.

Из мэрии Ярославля в правительство возвращается Евгений Чуркин. Последние полгода он работал заместителем мэра областного центра, где отвечал за взаимодействие городской и областной администраций и курировал проект благоустройства «Наши дворы». Чуркин назначен директором департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области. Ярославцам он известен как куратор проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе!».

Корпорацию развития Ярославской области возглавит Юрий Бойко. Он работал мэром Ростова, директором департамента территориального развития и заместителем губернатора Ярославской области, в последнее время трудился в коммерческих организациях.

Директором департамента имущественных и земельных отношений назначен замдиректора структуры Денис Хохряков. Ранее он работал в системе Минобороны России по управлению имуществом вооруженных сил, а также в территориальном управлении Росреестра.

Заместителем директора департамента строительства с возложением обязанностей директора назначен Сергей Гончар. Он работал на руководящих должностях в федеральных министерствах — в Министерстве экономического развития, Министерстве цифрового развития.

На должность заместителя директора департамента охраны окружающей среды и природопользования с обязанностями директора назначен Олег Тихенький. Он занимал руководящие посты в органах исполнительной власти в Ставропольском и Краснодарском краях, а также Сахалинской области.

Это первая серия назначений в правительстве области после выборов губернатора, которые состоялись 11 сентября 2022 года.

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