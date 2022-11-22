Москва, 22 ноября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который наделяет Минпромторг России полномочием по утверждению перечня работ и услуг, которые выполняют или оказывают государственные фонды развития промышленности для поддержки отрасли, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Госдума

Закон, в частности, включает в себя положения, которые направлены на унификацию федерального и регионального законодательства в части государственной поддержки, оказываемой индустриальным и промышленным паркам, промышленным технопаркам и их управляющим компаниям. Установленный механизм позволит избежать введения российскими регионами новых видов и подвидов парков, не соответствующих федеральному закону.

Ранее в комитете Госдумы по промышленности и торговле в своем заключении указал, что установление четкого механизма господдержки создания и развития парков особенно важно в условиях введения международных санкций.

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