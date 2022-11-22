Глава комитета Госдумы по бюджету упал после обсуждения проекта федерального бюджета-2023

Москва, , 15:15 — REGNUM Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») почувствовал себя плохо, побледнел и начал падать, спускаясь с трибуны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября сообщили источники в Госдуме.

Андрей Макаров Duma.gov.ru

Госдума почти четыре часа обсуждала во втором чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 годы. Глава профильного комитета все это время находился на трибуне и в рамках регламента обсуждения законопроекта принимал участие в дискуссии.

Очевидцы сообщают, что после обсуждения, уже спускаясь с трибуны, Макаров почувствовал себя неважно, «начал терять сознание», начал падать, но его успели подхватить коллеги, сидевшие в первом ряду. Депутату вызвали врача. Источники уточняют, что из зала пленарного заседала он «вышел сам», поддерживаемый коллегой.

В комитете Госдумы по бюджету и налогам на вопрос о состоянии здоровья Макарова сообщили, что с депутатом «все в порядке».

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