В Чечне неизвестные «отмыли» и обналичили в качестве долгов по зарплате 37 млн рублей

Грозный, , 15:15 — REGNUM В Чечне выявлен факт незаконного обналичивания денежных средств. Аферу по «отмыванию» 37 млн рублей выявила прокуратура. По материалам надзорного ведомства возбуждено уголовное дело, сообщили 22 ноября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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Из подробностей его расследования известно, что крупные махинации произошли в компании «ВХ Источник». Подделав документы, некие лица через банковские счета этой организации перевели 13 гражданам денежные средства якобы как взысканные в качестве задолженности по заработной плате. При этом проверка показала, что ничего не подозревающие граждане никогда в этой компании не работали и денег на свои счета не получали. Вся сумма была выведена по преступным схемам в теневой оборот и обналичена.

«Граждане, на чьи счета перечислены денежные средства, в ООО «ВХ Источник» трудовую деятельность не осуществляли, долгов по заработной плате не имели. Зачисленные на их счета денежные средства ими фактически не получались, поскольку иными лицами были обналичены и выведены в теневой оборот», — сообщили подробности в прокуратуре.

В настоящее время устанавливают виновных в незаконном обналичивании денежных средств на сумму около 37 млн рублей с использованием поддельных платёжных документов. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Чечне было выявлено подобное преступление. На счета компании «Вайнах» были переведены и похищены 27 млн рублей в качестве компенсации несуществующего долга по заработной плате.

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