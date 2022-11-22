Иваново, 22 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Дети военнослужащих — участников специальной военной операции в детские сады Ивановской области будут зачисляться вне очереди. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Детский сад

Для зачисления ребёнка родителям нужно подать заявку в муниципалитет лично или через Госуслуги, предоставив необходимый пакет документов, в числе которых справка из военкомата. Для мобилизованных право подтверждается без участия заявителя уполномоченным органом путем получения сведений из реестра мобилизованных граждан.

«На сегодняшний день мерой поддержки воспользовались 10 семей региона», — уточнили в пресс-службе.

В департаменте образования Ивановской области уточнили, что все заявки рассматриваются индивидуально и в кратчайшие сроки.