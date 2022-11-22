Доха, , 15:14 — REGNUM Сборная Саудовской Аравии одержала победу над командой Аргентины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Саудовская Аравия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На 10-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт, реализовав пенальти. Кроме того, аргентинцы забили ещё гола в первом тайме, но все они были отменены из-за офсайда.

Во втором тайме футболисты Саудовской Аравии забили два быстрых гола. На 48-й минуте отличился форвард Салех Аль Шехри, на 53-й — полузащитник Салем Аль-Давсари.

Таким образом, сборная Саудовской Аравии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Сборная Аргентина с нулём очков находится на четвёртом месте. Также в группе выступают команды Мексики и Польши, которые 22 ноября проведут матч между собой.