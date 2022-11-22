Сенат Франции предложил вместо топлива использовать масло для фритюра
Сенат Франции предложил заправлять машины маслом для фритюра вместо топлива
Париж,
22 ноября 2022, 15:14 — REGNUM Сенат во Франции дал добро на легализацию отработанного фритюрного масла в качестве топлива, но резко ограничил возможности его использования, передает BFM TV.
Зал заседаний парламента Франции
Richard Ying et Tangui Morlier
Идея использовать отработанное растительное масло в качестве топлива была предложена депутатами-зелёными.
«Вы должны знать, что сегодня уровни загрязнения, выбросы в атмосферу все еще слишком высоки», — заявил основной докладчик по бюджету Жан-Франсуа Юссон.
Ранее Сенат Франции увеличил с 300 до 500 евро потолок налогового кредита за установку физическим лицом, самозанятым лицом или индивидуальным предпринимателем системы зарядки для электромобилей.
История вопроса
Пятая республика во Франции переживает свои не лучшие свои годы. Рейтинги президентов Саркози, Олланда, Макрона очень скоро после прихода к власти начинают бить антирекорды по уровню недоверия. За последние 20 лет страна по своему влиянию в ЕС окончательно ушла на вторые роли. При этом политика в отношении России вне зависимости от имени главы государства не меняется, оставаясь относительно нейтральной в рамках, очерченных не в Париже. Наиболее значительным инцидентом в двусторонних отношениях можно назвать отказ в продаже двух вертолётоносцев типа «Мистраль». По итогам той истории можно сказать, что ущерб самой Франции от отказа от сделки — финансовый, репутационный намного превысил возможные убытки России.