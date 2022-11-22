Сенат Франции предложил заправлять машины маслом для фритюра вместо топлива

Париж, , 15:14 — REGNUM Сенат во Франции дал добро на легализацию отработанного фритюрного масла в качестве топлива, но резко ограничил возможности его использования, передает BFM TV.

Зал заседаний парламента Франции Richard Ying et Tangui Morlier

Идея использовать отработанное растительное масло в качестве топлива была предложена депутатами-зелёными.

«Вы должны знать, что сегодня уровни загрязнения, выбросы в атмосферу все еще слишком высоки», — заявил основной докладчик по бюджету Жан-Франсуа Юссон.

Ранее Сенат Франции увеличил с 300 до 500 евро потолок налогового кредита за установку физическим лицом, самозанятым лицом или индивидуальным предпринимателем системы зарядки для электромобилей.