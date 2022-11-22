Москва, 22 ноября 2022, 15:12 — REGNUM Кусочки старого шпиля здания Министерства иностранных дел России в Москве после реконструкции превратили в сувениры, которые дарят почетным гостям. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Шпиль пришел в негодность в 2017–2018 годах и был демонтирован, после чего он был восстановлен из более современных металлов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова рассказала, что в 1990-е годы подрабатывала гидом и рассказывала китайским туристам о достопримечательностях Москвы.
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