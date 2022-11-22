Захарова: кусочки старого шпиля здания МИД России превратили в сувениры

Москва, , 15:12 — REGNUM Кусочки старого шпиля здания Министерства иностранных дел России в Москве после реконструкции превратили в сувениры, которые дарят почетным гостям. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России Nikita Dezhurny

Шпиль пришел в негодность в 2017–2018 годах и был демонтирован, после чего он был восстановлен из более современных металлов.

«Мы забрали металл и попросили, чтобы нам его распилили на кусочки. Мы сделали сувенир, который не знает аналогов, — вмонтировали в плексиглас фрагменты аутентичного шпиля МИДа. И много лет почетным гостям мы вручаем такую вещь. Как бабушка моя говорила, «остатки — сладки», — сказала Захарова на встрече со студентами-архитекторами из Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова рассказала, что в 1990-е годы подрабатывала гидом и рассказывала китайским туристам о достопримечательностях Москвы.

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