София, 22 ноября 2022, 15:11 — REGNUM В том случае, если представителям основных сил в Народном собрании (парламенте) Болгарии не удастся договориться о формировании правительства, новые парламентские выборы в стране могут состояться уже 12 марта 2023-го года. Об этом 22 ноября со ссылкой на заявление болгарского президента Румена Радева сообщает софийская газета «24 часа».

Румен Радев
Румен Радев
Rumenradev.org

По словам Радева, на сегодняшний день все консультации главы государства с лидерами основных политических партий и движений о создании действенного кабмина завершились безрезультатно.

«Третий, заключительный мандат на составление министерских списков будет выдан мной после Нового года, — резюмировал, в частности, глава Болгарии. — Если и после этого наша страна будет жить без кабинета министров, досрочных выборов не избежать».

Напомним, Радев уже провел соответствующие переговоры с партиями «ГЕРБ», «Продолжаем перемены», БСП и «Демократическая Болгария». Достигнуть консенсуса по вопросам создания высшего органа исполнительной власти не удалось.