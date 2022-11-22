София, 22 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В том случае, если представителям основных сил в Народном собрании (парламенте) Болгарии не удастся договориться о формировании правительства, новые парламентские выборы в стране могут состояться уже 12 марта 2023-го года. Об этом 22 ноября со ссылкой на заявление болгарского президента Румена Радева сообщает софийская газета «24 часа».

Rumenradev.org Румен Радев

По словам Радева, на сегодняшний день все консультации главы государства с лидерами основных политических партий и движений о создании действенного кабмина завершились безрезультатно.

«Третий, заключительный мандат на составление министерских списков будет выдан мной после Нового года, — резюмировал, в частности, глава Болгарии. — Если и после этого наша страна будет жить без кабинета министров, досрочных выборов не избежать».

Напомним, Радев уже провел соответствующие переговоры с партиями «ГЕРБ», «Продолжаем перемены», БСП и «Демократическая Болгария». Достигнуть консенсуса по вопросам создания высшего органа исполнительной власти не удалось.