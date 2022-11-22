Лондон, 22 ноября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Антимонопольное расследование проводит Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) в отношении крупных американских компаний Apple и Google. Поводом стало их доминирование в сфере мобильных экосистем, говорится в заявлении, опубликованном 22 ноября на сайте британского правительства.

Robert Scoble Google

Отмечается, что CMA получило консультацию по вопросу начала исследования рынка, а также составило отчёт по изучению рынка мобильных экосистем. Из него следует, что Apple и Google принадлежит эффективная дуополия в мобильных экосистемах.

Это позволяет компаниям доминировать в области операционных систем, магазинов приложений и веб-браузеров на мобильных устройствах. Управление займётся расследованием этой ситуации на рынке, а также изучит ограничения для облачных игр, которые Apple устанавливает через свой магазин приложений.

По данным СМА, 97% всех поисковых запросов в 2021 году проходили через браузеры, разработанные Apple или Google. Это значит, что опыт пользователей во многом зависит от ограничений, введённых компаниями. А ограничения в сфере компьютерных игр могут сдерживать рост этого сектора британской экономики и влиять на возможности британских геймеров.

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