В результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка пострадал мирный житель

Донецк, , 15:10 — REGNUM При обстреле вооружёнными формированиями киевского террористического режима Кировского района Донецка пострадал один мирный житель. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): — по улице Новолозовой ранен мужчина 1956 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны киевских нацистов Горловки в ДНР пострадала одна мирная жительница.