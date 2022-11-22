Белгород, 22 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Автомобиль подорвался на боеприпасе днём 22 ноября в Белгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Известно, что ЧП произошло в одном из приграничных районов. В результате подрыва погибли два человека. Информацию о произошедшем подтвердили в силовых структурах изданию «БелПресса».

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области 16 ноября автомобиль мирных жителей подорвался на мине, погиб один человек.