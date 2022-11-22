В Башкирии определят лучших ремесленников республики

Уфа, , 15:12 — REGNUM Региональный конкурс «Ремесленник года 2022» стартовал в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Экспонаты фестиваля ремесленников Admoblkaluga.ru

Сообщается, что конкурс проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отмечается, что мероприятие направлено на развитие, поддержку, популяризацию предпринимательской деятельности в сфере народно-художественных промыслов и ремесленной деятельности в Башкирии.

«В состязании могут принять участие индивидуальные предприниматели, самозанятые и физические лица, а также юные мастера от 14 до 18 лет в отдельной категории «Юный ремесленник 2022», — приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма Башкирии Рустема Афзалова.

Отмечается, что результаты конкурса объявят 3 декабря 2022 года на «Неделе ремесел Республики Башкортостан» в ВДНХ ЭКСПО.