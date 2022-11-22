Иркутск, 22 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Иркутской области благодаря нацпроекту «Образование» организуют профильные научно-творческие смены для выявления и развития молодых талантов. Множество мероприятий проводит образовательный центр «Персей».

Цитата с сайта perseusirk.ru Иркутская область. В кампусе образовательного центра «Персей» благодаря нацпроекту «Образование» впервые прошли профильные смены

Только с 7 по 20 ноября в кампусе «Персея» прошли профильные смены «Молодые профессионалы», «Химия природных ресурсов» и «Волонтёры культуры». Участие в них приняли 158 талантливых детей со всей Иркутской области.

Профильная интенсивная смена «Молодые профессионалы» проходила при поддержке Агентства развития навыков и профессий. Школьники со всего региона две недели получали знания и умения по востребованным компетенциям Ворлдскиллс: «Интернет-маркетинг», «Предпринимательство» и «Инженерный дизайн CAD».

Обучение проходило под руководством региональных экспертов и наставников, которые подготавливают участников к соревнованиям регионального и всероссийского уровня.

Итогом смены стали выполнения заданий по модулям компетенций. Так, по компетенции «Предпринимательство» школьники разрабатывали бизнес-модели и занимались продвижением в социальных сетях. В будущем ребята планируют стать участниками чемпионатов «Молодые профессионалы» в категории JuniorSkills.

«На сегодняшний день движение «Молодые профессионалы» в Иркутской области объединяет более четырех тысяч школьников, студентов и специалистов разных возрастов. Наш регион — полноправный участник чемпионатных линеек Агентства развития навыков и профессий. Для нас важно подготавливать школьников по востребованным компетенциям и мотивировать принимать участие в соревнованиях», — отметила заместитель директора Регионального института кадровой политики Ольга Шелехова.

Для ребят прошли занятия по основам технологий нефтегазодобычи и нефтепереработки от преподавателей Иркутского политеха и встречи с компаниями-работодателями. Как отмечают преподаватели, уклон в обучении был сделан на экспериментальную и аналитическую химию и физику, а именно на те исследования, которые используются в нефтехимии.

Итоговым заданием стала разработка проектов для нефтеперерабатывающих компаний «Газпром добыча Иркутск», Ангарская нефтехимическая компания и Иркутская нефтяная компания. В работе над проектами помогали школьникам студенты ИРНИТУ.

«Мы работали над проектом «Анализ перспективности закачки CO₂» для Иркутской нефтяной компании. Этот проект напрямую связан с экологией, ведь проблема утилизации CO₂ сейчас актуальна. Выбросы на ТЭЦ с каждым годом все растут. В своем проекте мы предложили пути решения», — рассказала участница смены Мария Костромина.

Не менее насыщенная программа у участников смены «Волонтеры культуры». Впервые в образовательном центре «Персей» обучение проходило сразу по двум национальным проектам России — «Образование» и «Культура».

Программа обучения включала в себя: творческие и социокультурные проекты, основы социального проектирования, этноволонтерство, волонтерство в сфере сохранения историко-культурного наследия, культурно-событийное волонтерство и культурное медиаволонтерство.

Результатом смены стали 66 проектов по развитию добровольчества. Один общий проект — создание Регионального детского сообщества волонтёров культуры. Также все участники работали индивидуально над проектом для библиотек.

Особенностью всех проектов стало то, что по возвращении ребят домой работа над ними не прекратится. И каждый проект будет реализован на базе культурных учреждений и школ муниципалитетов.

«За две недели ребята сплотились, работая в группах. Узнали практики добровольчества, основы медиа и продвижения, были лекции по культурному наследию и даже практические занятия по основам реставрации. Но самое главное — две недели они учились дружить и делать добрые дела! Интересно, что на образовательную смену приехали ребята, в большинстве своём не будучи волонтёрами. Но теперь они точно хотят и знают, как можно помогать. В нашем движении «Волонтеры культуры» 38 новых участников — юные, добрые, творческие! И их нельзя недооценивать», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Для Иркутской области значимо развитие системы непрерывного казачьего образования. Богатая история сибирских казаков не должна быть позабыта, и на основе указа президента РФ «О стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества» с 2021 года ведется открытие Кадетских казачьих классов на базах общеобразовательных школ.

В образовательном центре «Персей» впервые прошла смена «Традиции казачьей культуры». При поддержке Иркутского войскового казачьего общества участие в ней принял 81 юный казак из восьми муниципалитетов Приангарья.

«Казаки всегда находятся на службе у государства. Традиция охранять границы нашей Родины сохранилась и по сей день. И именно непрерывное казачье образование поможет подрастающему поколению вырасти настоящими защитниками, которые чтят многовековую историю нашего народа и наш государственный суверенитет», — поделился атаман Верхнеленского станичного хуторского казачьего общества, директор МКОУ Качугской средней общеобразовательной школы №2 Евгений Зуев.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» во всех регионах развиваются центры дополнительного образования детей. Уже открыто 44 региональных центра развития талантов детей и молодежи «Мини-Сириус», а к концу 2024 года такой центр появится в каждом регионе.

Читайте также: Нацпроект поможет Приангарью выявлять и развивать молодые таланты