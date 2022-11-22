Владельцы бара в Испании отказались от показа матчей ЧМ-2022 в знак протеста против Катара

Валенсия, Испания, , 15:08 — REGNUM Владельцы бара Lar Botánico в Валенсии отказались показывать матчи чемпионата мира по футболу в Катаре в знак протеста против властей этой страны. Об этом пишет агентство EFE.

Стенд Катара на Экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM

На табличке у входа, которую обычно используют для записи меню или сочинения шуток для клиентов, Сесар Солер, который управляет баром вместе со своим братом Хулио, объявил об отключении телеэкранов во время матчей чемпионата мира по футболу.

«Поскольку мы не одобряем проведение чемпионата мира по футболу в стране, где не соблюдаются основные свободы, мы не будем транслировать ни одного матча, включая матчи сборной Испании», — говорится в объявлении, которое завершается извинениями за причиненные неудобства: «Наша мораль не позволяет нам этого сделать».

Сам Солер отметил, что, «кроме некоторых шутников», которые всё равно попросили «зарезервировать столик, чтобы посмотреть футбол», клиенты «полностью поддерживают решение», которое владельцы бара приняли «чуть больше месяца назад» и о котором владелец объявил в своих социальных сетях: «На прошлой неделе я вывесил объявление на доске, но в основном для жителей района, которые, возможно, не видели его в социальных сетях», — говорит Солер, который управляет баром 25 из 49 лет работы предприятия.

Для владельца это «вопрос морали», мотивированный «проблемой прав человека, основных свобод и обращения с женщинами» в стране, которая организовала то, что он считает «чемпионатом мира на крови, как в фильме «Кровавый алмаз», коррумпированным чемпионатом мира».

Это будет первый случай, когда этот бар, который обычно не работает по выходным, не изменит часы работы, чтобы местные жители могли посмотреть матчи чемпионата мира по футболу.

Ранее на церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре отказались выступать певицы Дуа Липа и Шакира.