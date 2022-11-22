Москва, 22 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Банк России разрешил некоторым банкам вывозить за рубеж свыше $10 тысяч. Таким образом, постепенно можно говорить о том, что ситуация восстанавливается и первоначальные ограничения начинают ослаблять, в том числе связанные с вывозом банками валюты, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Есть вероятность того, что количество банков будет расширяться. Однако такие операции совершаются и не должны затрагивать внешнеторговые операции.

И сумма ввезённой обратно суммы желательно должна совпадать или превышать вывезенную.

Для иных юридических лиц и физических лиц пока действуют ограничения и пока не предполагается их ослабление», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченные банки и ВЭБ. РФ смогут вывозить за рубеж наличной иностранной валюты в сумме свыше $10 тысяч или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Такое решение принял Совет директоров Банка России.

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