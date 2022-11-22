Представители Южной Кореи и США обсудили предстоящие учения с участием субмарин

Гуам, США, , 15:24 — REGNUM Командующий подводными силами Южной Кореи контр-адмирал Ли Су Ёль посетил расположение 7-й флотилии подводных лодок и эскадрилью подводных лодок SUBRON 15 ВМС США, базирующуюся на острове Гуам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Подводная лодка Defence Images

В ходе своего визита представитель Южной Кореи принял участие в двусторонних консультациях по военным операциям с применением подводных лодок.

Стороны обсудили тактику подводных сил, вопросы повышения эффективности противолодочной борьбы и обеспечения военной поддержки, включая развёртывание подводных лодок США у берегов Корейского полуострова.

Известно, что представители Южной Кореи и США также обсудили учения подводных лодок Silent Shark, которые проводятся с 2007 года для отработки мер по борьбе с дизельными подводными лодками. Обычно эти учения не освещаются СМИ, учитывая особенности данного вида вооружений.