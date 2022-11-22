У автобусной остановки на севере Петербурга нашли тело женщины без лица

Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга обнаружил на тропинке к автобусной остановке на Муринской дороге тело женщины без лица, сообщил 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах города.

Кровь Иван Шилов © ИА REGNUM

Тело женщины без признаков жизни житель деревни Новая Красногвардейского района обнаружил около полуночи 22 ноября. 23-летний молодой человек вышел на прогулку с собакой и на тропинке в лесопарке у реки Охта увидел тело женщины с окровавленным лицом. Прибывшие на место правоохранители не обнаружили документов и вещей у убитой.

«В ходе осмотра выявлено повреждение головы такой силы, что тип лица не установить», — отметил собеседник агентства, добавив, что на вид погибшей 35-40 лет.

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). На месте работают сотрудники СКР и МВД, в том числе с применением служебно-розыскной собаки кинологической службы МВД.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица, виновного в совершении указанного преступления и личности женщины», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.