Варшава, 22 ноября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Польша надеется, что максимальную цену на природный газ в Евросоюзе согласуют до конца ноября. Об этом польский министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила 22 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Она напомнила, что идея об установлении максимальной цена на газ исходила от Польши, Греции, Бельгии и Кипра. Эти страны смогли убедить в необходимости этого и других.

Германия относится к инициативе скептически, Нидерланды и Австрия колеблются, Венгрия ведёт себя нерешительно, но все остальные — «за». Законодательное решение, близкое к предложению коалиции, будет обсуждаться на ближайшем совете, добавила Москва.

«Германия настроена скептически и откладывает этот документ. Я надеюсь, что Еврокомиссия не поддастся этому давлению и мы сможем принять документ ещё в ноябре. У нас есть большинство, нет разногласий по поводу содержания этого документа», — сказала министр.

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