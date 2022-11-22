В ЕС признали трудности с поиском оборудования для энергосектора на территории б. УССР

Брюссель, , 14:58 — REGNUM В Евросоюзе с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование Киеву, чтобы помочь преодолеть энергокризис, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата одной из европейских стран ЕС.

Энергетика Администрация Липецкой области

«Мы находимся в постоянном контакте с (европейской) комиссией и другими государствами членами ЕС, чтобы оказать максимальную поддержку (Киеву)… Но с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование, учитывая развитие ситуации», — приводит газета слова дипломата.

Кроме того, Евросоюз с трудом справляется с запросами Киева в отношении поставок оборудования для энергосектора.