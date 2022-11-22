Брюссель, 22 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Евросоюзе с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование для Киева, чтобы помочь преодолеть энергокризис, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата одной из стран ЕС.

Администрация Липецкой области Энергетика

«Мы находимся в постоянном контакте с (европейской) комиссией и другими государствами — членами ЕС, чтобы оказать максимальную поддержку (Киеву)… Но с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование, учитывая развитие ситуации», — приводит газета слова дипломата.

Кроме того, Евросоюз с трудом справляется с запросами Киева в отношении поставок оборудования для энергосектора.