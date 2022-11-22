Министр экономики Молдавии отреагировал на сообщения о «взломе» его аккаунта в Телеграм

Кишинёв, , 15:02 — REGNUM Министр экономики Молдавии Дмитрий Алайба считает, что сообщения о «взломе» его аккаунта в Телеграм организовали российские спецслужбы. Об этом он 22 ноября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Он прокомментировал выложенную в сеть переписку через Телеграм, которая велась якобы от него. Там есть негативные отзывы о членах правительства, в том числе с использованием нецензурных слов.

«Не считаю нужным комментировать операции ФСБ по дезинформации в нашей стране», — заявил Алайба.

Он добавил, что не собирается обсуждать «сплетни», а будет говорить с представителями СМИ только об актуальных проблемах. На остальное у него нет времени, отметил он.

«Я не буду отвлекаться на тривиальные темы, подделки, намёки, очернения», — добавил министр.

Напомним, ранее были взломаны аккаунты в Телеграм у президента Молдавии Майи Санду и ряда чиновников. После этого в сеть стали выкладывать якобы переписку членов правительства и других влиятельных лиц. Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко признал, что выложили его переписку, но заявил, что её якобы исказили. Глава МВД страны Анна Ревенко пообещала позже прокомментировать выложенную переписку от ее лица.

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