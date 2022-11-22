В результате обстрела боевиками ВСУ Горловки пострадала одна мирная жительница

Горловка, ДНР, , 14:57 — REGNUM В результате обстрела со стороны киевских нацистов Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала одна мирная жительница. Об этом 22 ноября сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«В результате обстрела горловского посёлка Короленко со стороны [киевских] вооруженных формирований по улице Озеряновская ранена девушка 2006 года рождения», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в ночь на 22 ноября киевские нацисты обстреляли из американских РСЗО HIMARS посёлок Весёлое в ДНР, который находится на расстоянии 40 км в севере-западном направлении от Мариуполя.