Москва, 22 ноября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Пока старушка Европа безуспешно пытается найти замену российскому газу, который составлял около 40% потребления, Китай продолжает контрактовать новые партии СПГ, забирая объемы с новых объектов добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Kelisi Цистерны со сжиженным газом

«Соглашение о поставках газа между Катаром и Китаем — это первый долгосрочный контракт на поставку газа на фоне энергетического кризиса и растущего спроса на газ. В его рамках планируется увеличить производство СПГ с 77 млн тонн в год до 126 млн тонн к 2027 году.

Заключение такого контракта не удивительно и в ближайшее время подобные новости будут появляться еще. Большинство поставок СПГ в мире идет по долгосрочным контрактам, на которые приходится около 70% рынка, остальная часть доступных объемов продается на спотовом рынке и по краткосрочным контрактам. При этом около 73% всех поставок идет в Азию.

Основные покупатели Китай, Япония и Южная Корея. Развитие и расширение газового сектора требует многомиллиардных затрат, поэтому долгосрочные контракты и надежные покупатели — это некие гаранты окупаемости проектов.

Для Катара Китай надежный покупатель, с постоянно растущим рынком потребления и стабильной политической повесткой. Европа же со своей зеленой повесткой и защитой соблюдения прав человека, может в любой момент нарушить контракт. Санкции США и ЕС в этом году подорвали уверенность в надежности этих стран.

Опять же из-за неуемного желания европейских стран отказаться от углеводородов к 2040 году, они не хотят заключать долгосрочные контракты на условиях Дохи. Поэтому выбор прагматичных и умеющих считать деньги арабов очевиден.

Китай тоже может воспользоваться сложившейся ситуацией. Получая газ из Катара и России, увеличивая объемы покупок, КНР сможет продавать в Европу некоторую часть этих поставок с наценкой.

При такой ситуации Китай находится в наилучшем положении, та как сможет заработать на продаже газа в ЕС, увеличить импорт за счет полученных средств и иметь рычаг влияния на ЕС», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская госкомпания QatarEnergy заключила 27-летнее соглашение с китайской China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) на поставку 4 млн тонн СПГ в год в Китайскую Народную Республику.

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