Джакарта, 22 ноября 2022, 14:55 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что 268 человек погибли из-за землетрясения, сообщает Kompas.
«Число погибших в настоящее время составляет 268 человек, тела 122 человек опознаны», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.
В результате землетрясения 151 человек числится пропавшим без вести.
Между тем число пострадавших достигло 1083 человек, а число лиц, эвакуированных в безопасные районы составило 56 362 человек.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,6 потрясло Чианджур на острове Ява.
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