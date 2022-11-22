Джакарта, 22 ноября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что 268 человек погибли из-за землетрясения, сообщает Kompas.

Tasnimnews.com Горе в Индонезии

«Число погибших в настоящее время составляет 268 человек, тела 122 человек опознаны», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

В результате землетрясения 151 человек числится пропавшим без вести.

Между тем число пострадавших достигло 1083 человек, а число лиц, эвакуированных в безопасные районы составило 56 362 человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,6 потрясло Чианджур на острове Ява.

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