Мелитополь, , 14:56 — REGNUM Координационный совет общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи создан 22 ноября при губернаторе Запорожской области. Об этом глава региона Евгений Балицкий сообщил в своём тг-канале.

Творческая молодежь ИА REGNUM

Курировать работу нового объединения будет региональное министерство по молодёжной политике. По мнению Евгения Балицкого, движение станет платформой для всестороннего развития и самореализации молодых людей, которые в будущем смогут принимать активное участие в развитии страны.

«Мы должны осознать, насколько важно работать на благо наших детей, создавать им все условия для полноценного развития и созидания», — подчеркнул врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бердянске в начале ноября прошёл Первый окружной молодёжный образовательный форум «ЮгМолодой». Его участниками стали 300 волонтёров из Запорожской и Херсонской областей, области, ЛДНР и других регионов России.