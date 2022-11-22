Людиново, Калужская область, 22 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Людиново Калужской области 17-летний местный житель подозревается в избиении до смерти бездомного, сообщили 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По версии следствия, вечером 12 августа 2022 года подозреваемый зашел в гаражный бокс и от скуки до смерти избил ночевавшего там 44-летнего бездомного мужчину. Погибшего утром обнаружил его товарищ. На теле убитого обнаружены множественные переломы и другие телесные повреждения, свидетельствовавшие о криминальном характере смерти. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска провели комплекс мероприятий, в том числе анализ записей с камер видеонаблюдения. В результате лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено. Им оказался 17-летний подросток.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса молодой человек дал признательные показания, сообщив, что избил незнакомого мужчину беспричинно, желая развлечься. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Москве 16-летние подростки ради развлечения покушались на жизнь бездомного.