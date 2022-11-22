При сохранении дисбаланса транзита в Молдавию Газпром намерен сократить поставки газа

Москва, , 14:51 — REGNUM Уже с конца ноября российская компания «Газпром» намерена начать сокращать поставки газа через территорию б. УССР. Об этом 22 ноября заявили в компании.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом уточняется, что это будет сделано в том случае, если дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию сохраниться.

«При сохранении транзитного дисбаланса через [территорию б. УССР] для потребителей Молдавии, 28 ноября с 10:00 Газпром начнёт сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через [территорию б. УССР] в объёме суточной недопоставки», ― отмечается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

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В компании добавили, что, по состоянию на 22 ноября Газпром подаёт газ на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для транзита через территорию б. УССР в объёме 42,9 миллиона кубометров в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром с октября стал сокращать поставки газа в Молдавию и Приднестровье. Это было вызвано сокращением объёмов транзита по территории б. УССР по решению Киева. В обеих республиках это привело к дефициту топлива. Молдавия при этом самовольно изменила пропорции перераспределения газа в свою пользу.

Напомним, ранее Газпром заявил о том, что компания фиксирует оседание газа, предназначенного для молдавских потребителей, на территории б. УССР.

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