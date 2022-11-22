Новосибирск, 22 ноября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Новосибирске 23 ноября и 24 ноября ожидается понижение температуры воздуха до — 29 °С. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Морозы

Так, 23 ноября ночью в городе прогнозируется — 19…-21 °С, днём — — 18…-20 °С, ветер северо-западный с порывами до 14 м/с, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

24 ноября ночью ожидается — 24…-26 °С, в пригороде до — 29 °С, днём -18…-20 °С, ветер юго-западный 2-7 м/с, без осадков.

Ночью 25 ноября по прогнозам — 22…-24 °С, днём -17.-19 °С, ветер северо-восточный 4-9 м/с, без осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе в ближайшие дни ожидается заметное похолодание.

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