Экономист Смирнов считает, что диверсификация приведёт к усложнению схем торговли газом

Москва, , 14:49 — REGNUM Желание Европы диверсифицировать маршруты и источники импорта газа, чтобы снизить зависимость от России, приведет к перспективе перекраиванию всех направлений международных поставок и усложнению схем торговли газом, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

«В этом смысле, например, Европейский союз (ЕС) больше всего рассчитывает на Южный газовый коридор (поставки газа из Каспия), новый газовый хаб в Средиземноморье (возможные поставки из стран Северной Африки), а также на увеличение объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Вместе с тем, растущая конкуренция на рынках газа ведет, в частности, к росту конкуренции между Европой и Азией, поэтому в будущем следует ожидать появления новых маршрутов транспортировки газа в азиатские страны.

Об этом, например, свидетельствует ускоренное проектирование газопровода «Сила Сибири — 2», а также заключение новых долгосрочных соглашений на поставку между крупнейшими производителями и импортерами газа (например, между Катаром и Китаем).

Китай, являясь крупнейшим в мире импортером газа, стремится обеспечить стабильность и безопасность поставок газа, акцентирует свое внимание прежде всего на долговременных проектах с предполагаемыми большими объемами импорта, что прежде всего обеспечит низкие цены на газ.

В свою очередь у России на сегодняшний день нет, за исключением Китая, альтернативы перенаправления газа, ранее покупавшегося странами ЕС, в другие страны.

В складывающейся новой конфигурации газовых рынков в наиболее выигрышном положении окажутся поставщики газа, включая СПГ, из стран Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку их ресурсы будут востребованы как азиатскими, так и европейскими странами.

В мировой системе поставок значительная роль в будущем может принадлежать и Турции, которая, в частности, уже получает российский газ по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку».

В данном контексте понятно желание России о том, чтобы Турция стала крупным газовым хабом, что может стать для нашей страны в будущем простейшим вариантом поставок российского газа в страны Европы. Для Турции это также выгодно, поскольку она, помимо экономического, может получить дополнительный рычаг геополитического воздействия на ЕС.

В целом, в настоящее время на рынках газа наблюдается такой тренд, что они становятся все более неуравновешенными и фрагментированными, что во многом обусловлено также рядом технических ограничений.

Возможно, что в перспективе это изменит механизмы ценообразования на рынке, порядок формирования запасов в газохранилищах отдельных стран, а также правила и характер экспорта газа.

Даже в случае отмены антироссийских санкций Европы в перспективе региональные рынки газа должны стать более адаптивными к возможным сбоям поставок и предполагать новые формы взаимодействия экспортеров и импортеров», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy заключила контракт с китайской Sinopec о долгосрочных поставках газа, заявил председатель правления Qatar Energy Саад аль-Кааби.

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