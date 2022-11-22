Москва, 22 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Строящийся на Дальнем Востоке сверхмощный атомный ледокол «Россия» проекта 10 510 «Лидер» имеет стратегическое значение для страны. Об этом 22 ноября заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Выступая по видеосвязи на церемонии спуска на воду в Петербурге атомохода «Якутия», Владимир Путин отметил заслуги специалистов, работающих над строительством атомных ледоколов. По словам президента, поставленные планы должны быть выполнены за счёт высоких темпов работы.

«В 2027 году на судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке должно завершиться строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия». Это действительно сверхмощный ледокол, примеров в мире этому нет, — подчеркнул Путин. — Суда такого высокого класса имеют для нас стратегическое значение».

Атомный ледокол «Россия» поможет в изучении и освоении Арктики, а также будет нужен для обеспечения безопасного устойчивого судоходства на Северном морском пути.

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Отметим, что строительство судна ведёт верфь «Звезда» в Приморском крае. Ледокол «Россия» с реакторными установками РИТМ-400 является турбоэлектрическим судно мощностью на валах 120 Мвт. Ледоколы проекта «Лидер» предусмотрены для проводки одиночных крупнотоннажных судов, лидирования караванов, а также поддержания судоходного канала в Арктике круглогодично.