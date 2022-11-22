Тула, 22 ноября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Работодатели будут привлечены к оказанию поддержки мобилизованным и членам их семей в Тульской области. Об этом сообщили 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В частности, правительством региона, областным Союзом работодателей и областной Федерацией профсоюзов принято решение внести изменения в трехстороннее соглашение, которым закреплены гарантии и преференции для работников. В него, в частности, внесены рекомендации работодателям включать в коллективные договоры меры поддержки мобилизованных работников, добровольцев и членам их семей. В частности, тульские работодатели могут устанавливать локальные социальные пакеты мер поддержки для бойцов и их близких. Профсоюзы, со своей стороны, намерены контролировать соблюдение трудовых прав мобилизованных.

Как пояснили в облправительстве, ряд работодателей региона уже оказывает таким работникам материальную помощь.

Кроме того, на тульских предприятиях за работниками сохраняется средняя заработная плата на период мобилизации, членам семей мобилизованных предоставляется социальный пакет, формируются вещевые наборы для мобилизуемых работников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября до конца октября в России, в том числе в Тульской области проводилась частичная мобилизация. В большинстве российских регионах приняты решения о дополнительных выплатах мобилизованным и поддержке их семей.