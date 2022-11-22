Десятки костромских учреждений подверглись спам-атаке

Кострома, , 14:54 — REGNUM Десятки социальных учреждений Костромской области получили сообщения о «минировании» днём 22 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете образования администрации Костромы.

Звонок правоохранителям Mvestnik.ru

В частности, информация поступила в детский сад № 38, школы №4,21,26,27,29,30, лицеи № 32 и 41, библиотеки, зоопарк и художественную галерею.

Сводной информации о том, сколько именно учреждений было эвакуировано по региону, нет. Известно, что Росгвардия проводит проверки учреждений. Ни в одном из случаев угроза не была обнаружена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперативные службы города Великие Луки Псковской области 22 ноября провели проверку анонимных сообщений о «минировании», поступившие на адрес школ города.

Читайте также: Анонимы «заминировали» школы в Великих Луках Псковщины

Читайте ранее в этом сюжете: Тринадцать костромских школ получили сообщения о минировании