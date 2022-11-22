Москва, 22 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, которым на 2025 год продлевается заморозка накопительной части пенсии, также устанавливаются трудовые гарантии для мобилизованных из числа гражданских служащих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Продлевается порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса в размере 16% на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. При этом она действует с 2014 года.

Одновременно законопроект был доработан ко второму чтению. Уточнены нормы, касающиеся гражданской службы мобилизованных лиц. В частности, период мобилизации включается в период гражданской службы.

Вместе с тем Минфин до конца года должен представить в правительство очередной вариант реформы накопительной части пенсии. Новым инструментом стимулирования накоплений должна стать система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).