Сеул, 22 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали снижение инфляционных ожиданий населения на фоне предполагаемого повышения учетной ставки. Об этом 22 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Pixabay.com Инфляция

Согласно опубликованным данным, жители страны предполагают, что инфляция в 2023 году составит 4,2%, что на 0,1% меньше предыдущего прогноза.

Известно, что снижение показателя фиксируют на протяжении двух месяцев.

Данные об ожидаемой инфляции тщательно отслеживаются, поскольку её рост может побудить население требовать повышения заработной платы из-за ожиданий снижения их реальной покупательной способности. В свою очередь, рост заработной платы может в конечном итоге стимулировать и без того высокую инфляцию.

Напомним, в октябре Банк Кореи повысил учетную ставку на 0,5%, до 3%. Ожидается, что в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике, которое состоится на этой неделе, ЦБ повысит ставку ещё на 0,25%.