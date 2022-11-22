Пенза, 22 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Пензенской области состоялось награждение государственных и ведомственных наград. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области удостоены медали Суворова и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за четкое и профессиональное выполнение поставленных задач», сообщает пресс-служба регионального правительства. Кроме того, памятные медали получили две школьницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«В соответствии с поручением президента РФ вручаем заслуженные награды бойцам управления Росгвардии по Пензенской области — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. В любых горячих точках сотрудники СОБРа и ОМОНа с честью выполняют поставленные задачи», — отметил глава региона Олег Мельниченко.

Он также вручил памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» пятиклассницам Юлии Тарасеевой и Злате Турецковой. Ученицы школы №66 г. Пензы удостоены награды в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

«Чтобы стать героем, необязательно быть взрослым. 11-летняя Юлия Тарасеева и 10-летняя Злата Турецкова это доказали. Ученицы школы №66 в мае смогли предотвратить крупный лесной пожар благодаря своей бдительности, — написал глава региона в своем телеграм-канале. — Девочки увидели огонь и сообщили взрослым, но те не отреагировали на сообщение. Однако Юля и Злата не сдались — они продолжили бить тревогу и, наконец, были услышаны. Пожарных вызвал отец их одноклассника Вячеслав Анатольевич Лягин, огонь удалось оперативно потушить, и он не успел достигнуть угрожающих масштабов».