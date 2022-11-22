Москва, 22 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Норвежский полузащитник Матиас Норманн пропустит оставшиеся матчи московского футбольного клуба «Динамо» в 2022 году. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе команды.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Норманн пропустит оставшиеся кубковые матчи в 2022 году», — сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что Норманн проходит восстановление после вывиха левого плеча.

«Динамо» проведёт два матча Кубка России — 23 ноября на выезде против «Ахмата», 27 ноября дома с «Оренбургом».