Газпром: предназначенный для Молдавии газ оседает на территории б. УССР

Москва, , 14:42 — REGNUM Часть газа, который поставляется для потребителей в Молдавии, «оседает» на территории б. УССР. Об этом заявили 22 ноября в российской компании «Газпром».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объём газа, подаваемый Газпромом на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию [б. УССР], превышает физический объём, передаваемый на границе [б. УССР] с Молдавией», ― говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

Также отмечается, что Газпром фиксирует оседание на территории б. УССРР российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией Молдовагаз».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что в декабре в Молдавии также будет наблюдаться дефицит российского газа, однако его поставки не будут полностью прекращены. При этом она подчеркнула, что в данный момент республика более готова к борьбе с энергетическим кризисом по сравнению с октябрём. По словам премьер-министра, в запасах есть почти 200 миллионов кубометров природного газа, чего хватит на два месяца, «в зависимости от погоды на улице».

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Напомним, Газпром с октября стал сокращать поставки газа в Молдавию и Приднестровье. Это было вызвано сокращением объёмов транзита по территории б. УССР по решению Киева. В обеих республиках это привело к дефициту топлива. Молдавия при этом самовольно изменила пропорции перераспределения газа в свою пользу.

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