Москва, 22 ноября 2022, 14:39 — REGNUM Неработающие пенсионеры в России получают индексацию в плановом порядке и доплаты, если инфляция выходит за границы официальных прогнозов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.
Как сообщало ИА REGNUM, Пенсионный фонд России неоднократно рассматривал возможность возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Но эта инициатива может привести к негативным последствиям, считает первый зампреда правления ПФР Наталия Петрова.
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