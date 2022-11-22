Москва, 22 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Неработающие пенсионеры в России получают индексацию в плановом порядке и доплаты, если инфляция выходит за границы официальных прогнозов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

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«Отказаться от индексации неработающим пенсионерам Министерство финансов и Пенсионный фонд России не могут — это обязательство государства зафиксированное в действующем законодательстве.

Оценка расходов на индексацию пенсий работающим пенсионерам в размере 0,5 трлн рублей не должна настораживать.

В различные годы дефицит средств ПФР для неработающих пенсионеров покрывался и покрывается в сопоставимых объемах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Пенсионный фонд России неоднократно рассматривал возможность возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Но эта инициатива может привести к негативным последствиям, считает первый зампреда правления ПФР Наталия Петрова.

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