Париж, 22 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Предварительное расследование возбуждено по факту растраты государственных средств, после публикации статьи, согласно которой бывшая жена французского политика Эрика Чиотти получила несколько должностей, в частности, в Ассамблее, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Национальная финансовая прокуратура (НФП) подтверждает информацию. Расследование, также возбужденное по факту злоупотребления доверием и сокрытия правонарушений, «направлено на проверку достоверности сведений, опубликованных в прессе».

Напомним, вечером во вторник, 15 ноября, газета Le Canard enchaîné опубликовала статью, вызвавшую подозрения в многократных занимаемых должностях бывшей жены кандидата в президенты от «Республиканцев».

«Эрик Чиотти заставлял мать своих детей работать одновременно на трёх работах», — пишет газета со ссылкой на жену Франсуа Фийона, которая сама подозревается в фиктивном трудоустройстве.