Вашингтон, 22 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Российские войска избегают ударов по гражданским объектам на территории б. УССР, тогда как киевские подразделения атакуют такие цели с применением разрушительных вооружений. Об этом отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил в интервью с Grayzone.

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По его словам, действия российских военных «благоразумны и щепетильны». ВС России «делает слишком немногое для разрушения», добавил он и напомнил, что руководил центром союзных операций в ходе косовской кампании.

«Русские не стремятся нанести ущерб гражданским, но есть немало свидетельств с другой стороны, как HIMARS использовались для ударов по гражданским в Донецке, Луганске, Крыму», — сказал военный, критикуя действия ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макгрегор заявил о том, что ВСУ находятся «на последнем издыхании» после потери двухсот тысяч человек убитыми и ранеными.

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