Москва, 22 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении проекты бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Госдума

В проекте бюджета Социального фонда предусмотрена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 2023 года апреля на 3,3%, на 4,7% в 2024 году, на 5,6% в 2025 году. Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2023 года запланирована на 4,8%, в 2024 году на 4,6%, в 2025 году на 7,7%.

Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам составит на конец 2023 года 21 862 рубля.

Стоимость одного пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии с 1 января 2023 года составит 123,77 рубля, с 1 января 2024 года — 129,46 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 4,8% устанавливается с 1 января 2023 года в сумме 7 567 рублей 34 копеек.

Размер материнского капитала в 2023 году составит 589 569,4 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения или усыновления первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В 2024 году — 621 995,7 рублей, в 2025 году — 646 875,5 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры господдержки не возникало, в 2023 году маткапитал составит 779 094 рублей, в 2024 году — 821 944,2 рубля, в 2025 году — 854 822 рубля.

Проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования предусматривает, в частости, финансовое обеспечение оказания медпомощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения и увеличение предельного значения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг для Якутии Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Ненецкого автономного округа с 5,5 до 6,5. Эта мера обеспечит увеличение размера субвенции для указанных регионов в 2023 году на 4,6 млрд рублей, в 2024 году — на 4,9 млрд рублей, в 2025 году — на 5,2 млрд рублей.

В целях выполнения послания президента РФ объем субвенции предусматривает мероприятия по медицинской реабилитации застрахованных лиц, перенесших COVID-19, которые учтены в проекте программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. С учетом эпидемиологической ситуации на эти цели в 2023–2025 годах предусматривается на 2023 и 2024 годы по 10 млрд рублей, на 2025 год — 10,4 млрд рублей. Указанные расходы предусмотрены за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Фонда.

На финансовое обеспечение специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, оказываемой федеральными медицинскими организациями, запланировано на 2023 году 163,6 млрд рублей, на 2024 год — 172,6 млрд рублей, на 2025 год — 182,1 млрд рублей.

В рамках демографической политики в 2023–2025 годах планируется предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда бюджету Социального фонда РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 2023 году — 15,2 млрд рублей, в 2024 году — 15,3 млрд рублей, в 2025 году — 15,1 млрд рублей с учетом прогнозируемого уровня рождаемости.